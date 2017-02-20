У Харкові винесли вирок двом проросійським терористам, які обстріляли банк та військкомат
40-річного терориста засуджено до п'яти років позбавлення волі, а 41-річного - до трьох років та 11 місяців позбавлення волі, а також до обох застосовано конфіскацію майна.
Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.
40-річного зловмисника суд визнав винним за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, контрабанда, участь у терористичній групі чи організації, замах на терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).
41-річного терориста засуджено за ч.2 ст.110, ч.2 ст.201, ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, контрабанда, участь у терористичній групі чи організації, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).
У прокуратурі розповіли, що зловмисники увійшли до створеної у 2014 році організації, яка пропагувала проросійські ідеї щодо дестабілізації обстановки в державі та відокремлення території Харкова та області від України.
Члени цієї групи кілька разів виїжджали на територію Російської Федерації, де під керівництвом співробітників російських спецслужб проходили навчання з вогневої та практичної підготовки на військових полігонах.
Засуджені також контрабандою перевезли на територію України з РФ зброю та бойові припаси, які в подальшому використовувалися членами групи під час вчинення терористичних актів на території Харкова.
Зокрема, у липні 2014 року зловмисники вистрілили із малогабаритного ручного вогнемету МРО-А по будівлі одного з банків на вул. Малом`ясницькій.
У ніч з 3 на 4 серпня 2014 року вони обстріляли Харківський обласний військовий комісаріат на вул. Кацарській з реактивного піхотного вогнемету Джміль та автоматів АК-74.
Крім того, на початку лютого 2015 року зловмисники здійснили закінчений замах на скоєння терористичного акту - підриву дверей до приміщення волонтерської організації на вул. Отакара Яроша.
У прокуратурі додали, що на даний момент вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.
Нагадаємо, 4 серпня 2014 року повідомлялося, що у Харкові в ніч на 4 серпня невідомі обстріляли з вогнемета воєнкомат. Крім того, було зафіксовано автоматну чергу із 5-6 патронів у бік першого поверху фасадної частини будівлі військкомату. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків