У Харкові винесли вирок двом проросійським терористам, які обстріляли банк та військкомат

40-річного терориста засудили до п'яти років в'язниці, а 41-річного - до трьох років та 11 місяців

Дзержинський районний суд Харкова визнав винними двох харків'ян, які влітку 2014 року здійснили обстріли, у тому числі з вогнеметів, приміщень банку та військкомату, а у лютому 2015 року намагалися підірвати двері до приміщення волонтерської організації.

40-річного терориста засуджено до п'яти років позбавлення волі, а 41-річного - до трьох років та 11 місяців позбавлення волі, а також до обох застосовано конфіскацію майна.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

40-річного зловмисника суд визнав винним за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, контрабанда, участь у терористичній групі чи організації, замах на терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

41-річного терориста засуджено за ч.2 ст.110, ч.2 ст.201, ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, контрабанда, участь у терористичній групі чи організації, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

У прокуратурі розповіли, що зловмисники увійшли до створеної у 2014 році організації, яка пропагувала проросійські ідеї щодо дестабілізації обстановки в державі та відокремлення території Харкова та області від України.

Члени цієї групи кілька разів виїжджали на територію Російської Федерації, де під керівництвом співробітників російських спецслужб проходили навчання з вогневої та практичної підготовки на військових полігонах.

Засуджені також контрабандою перевезли на територію України з РФ зброю та бойові припаси, які в подальшому використовувалися членами групи під час вчинення терористичних актів на території Харкова.

Зокрема, у липні 2014 року зловмисники вистрілили із малогабаритного ручного вогнемету МРО-А по будівлі одного з банків на вул. Малом`ясницькій.

У ніч з 3 на 4 серпня 2014 року вони обстріляли Харківський обласний військовий комісаріат на вул. Кацарській з реактивного піхотного вогнемету Джміль та автоматів АК-74.

Крім того, на початку лютого 2015 року зловмисники здійснили закінчений замах на скоєння терористичного акту - підриву дверей до приміщення волонтерської організації на вул. Отакара Яроша.

У прокуратурі додали, що на даний момент вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, 4 серпня 2014 року повідомлялося, що у Харкові в ніч на 4 серпня невідомі обстріляли з вогнемета воєнкомат. Крім того, було зафіксовано автоматну чергу із 5-6 патронів у бік першого поверху фасадної частини будівлі військкомату. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.