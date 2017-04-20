У Харкові випала рекордна кількість снігу
Синоптики кажуть, що по області товщина снігового покрову місцями сягала 24 см. У центрі снігу трохи менше - до 18 см, повідомляє ТСН.
Траси за містом засипало снігом. В основному автомобілі вже на літній гумі, тому аварійність зросла. Вранці 19 квітня в Харківській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Чотири пасажири автобуса загинули. Ще двох у важкому стані госпіталізували. Через негоду поліція частково обмежила рух вантажівок.
Фото: ТСН
Негода знеструмила 90 населених пунктів області. У Харкові без світла опинилися тисячі приватних будинків і сорок багатоповерхівок. Вітром повалило понад тисячу дерев. Деякі падали на автомобілі - пошкоджено 12 машин.У Запорожжі через негоду закрили міжнародний аеропорт. Сильний дощ і мокрий сніг розмили злітно-посадкову смугу, вона непридатна для використання. Відновити рейси тут обіцяють тільки через тиждень.
У результаті негоди в Запоріжжі повалено понад чотириста дерев, пошкоджено автомобілі, лінії електропередач.
Через похолодання в місті призупинили заняття в школах. Влада видала розпорядження відновити теплопостачання лікарень і дитсадків.
Нагадаємо, що в Україні розпочалося різке похолодання, а в Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях випав сніг. У Дніпрі через снігопад сьогодні стався транспортний колапс: снігом замело траси і аеропорт.
Відтак, у місті до п'ятниці закрили школи. За інформацією мера міста Бориса Філатова, стихія повалила майже 3 тис. дерев, можливі підтоплення, перебої з електрикою і водою.
Зазначимо, за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.
Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків