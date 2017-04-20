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У Харкові випала рекордна кількість снігу

Товщина снігового покрову місцями сягала 24 см
Квітнева заметіль засипала Харків рекордною кількістю снігу.
У Харкові випала рекордна кількість снігу Фото: EPA/UPG

Синоптики кажуть, що по області товщина снігового покрову місцями сягала 24 см. У центрі снігу трохи менше - до 18 см, повідомляє ТСН.

Траси за містом засипало снігом. В основному автомобілі вже на літній гумі, тому аварійність зросла. Вранці 19 квітня в Харківській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Чотири пасажири автобуса загинули. Ще двох у важкому стані госпіталізували. Через негоду поліція частково обмежила рух вантажівок.


Фото: ТСН

Негода знеструмила 90 населених пунктів області. У Харкові без світла опинилися тисячі приватних будинків і сорок багатоповерхівок. Вітром повалило понад тисячу дерев. Деякі падали на автомобілі - пошкоджено 12 машин.У Запорожжі через негоду закрили міжнародний аеропорт. Сильний дощ і мокрий сніг розмили злітно-посадкову смугу, вона непридатна для використання. Відновити рейси тут обіцяють тільки через тиждень.

У результаті негоди в Запоріжжі повалено понад чотириста дерев, пошкоджено автомобілі, лінії електропередач.

Через похолодання в місті призупинили заняття в школах. Влада видала розпорядження відновити теплопостачання лікарень і дитсадків.

Нагадаємо, що в Україні розпочалося різке похолодання, а в Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях випав сніг. У Дніпрі через снігопад сьогодні стався транспортний колапс: снігом замело траси і аеропорт.

Відтак, у місті до п'ятниці закрили школи. За інформацією мера міста Бориса Філатова, стихія повалила майже 3 тис. дерев, можливі підтоплення, перебої з електрикою і водою.

Зазначимо, за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.

Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.

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20 04 2017 08:40
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