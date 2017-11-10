У Харкові "замінували" місце проведення акції ЛГБТ-спільноти

На цей момент захід відбувається без провокацій

У Харкові невідомий повідомив до поліції про мінування історичного музею, поряд з яким триває акція представників ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Харківській області.

Для перевірки інформації про бомбу на місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти вибухотехнічного управління.

Як передає кореспондент "112 Україна" з місця подій, вибуховий пристрій так і не було виявлено. Правопорядок на місці проведення заходу забезпечують близько двохсот правоохоронців.

"Годину тому до поліції надійшло повідомлення про замінування історичного музею, біля якого зараз відбувається перформанс. Вибухівку так і не знайшли, порядок підтримують близько 200 співробітників Нацгвардії та поліції. Учасників акції у кілька разів менше. Поки що усе спокійно та без провокацій", - повідомляє кореспондент.

Наголошується, що біля історичного музею проходить музичний перфоманс на підтримку ЛГБТ-спільноти. Акція приурочена до міжнародного дня камінг-ауту.