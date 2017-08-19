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У Харкові запровадили карантин через кота, який впіймав скаженого кажана, подряпав хазяйку і помер

Кіт помер на наступний день після контакту з кажаном, який заразив його сказом, однак встиг подряпати хазяйку
У Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.
У Харкові запровадили карантин через кота, який впіймав скаженого кажана, подряпав хазяйку і помер Фото: cats-british.ru

Про це повідомили у прес-службі Харківської міськради, пише "Укрінформ".

"За розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини в місті Харкові, через скаженого кота встановлені карантинні обмеження на території Немишлянського району, включаючи Московський роспект, проспект Петра Григоренка, вулицю Танкопія, бульвар Богдана Хмельницького. Лікарі ветеринарної медицини проводять подворові обходи на предмет вакцинації домашніх тварин проти сказу", – розповіли у прес-службі.

У ніч з 4 на 5 серпня у відкрите вікно однієї з багатоповерхівок по вул. Рибалка влетіла летюча миша, яку зловив домашній кіт, при цьому він отримав травму рота.

15 серпня кіт під час надання медичної допомоги подряпав руки господині.

"Без видимих гострих загальних проявів захворювання на наступний день кіт помер. Лабораторне дослідження підтвердило діагноз: сказ", – додали у прес-службі.

Потерпіла перебуває на лікуванні у стаціонарі Харківської міської клінічної лікарні №2, її чоловік лікується амбулаторно.

За даними Харківського обласного лабораторного центру, з початку року в Харківській області захворіли на сказ 29 тварин, постраждала 51 людина. У минулому році хвороба підтвердилася у 118 тварин, постраждали 144 людини. Найбільше зафіксованих випадків сказу – 46 – виявилося серед котів, менше серед лисиць – 41.

Нагадаємо, в морській акваторії України (Чорне та Азовське моря) зросла смертність дельфінів.

 

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19 08 2017 23:58
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