У Харкові запустили карту місць з рекламою наркотиків

У Харкові запустили онлайн-карту, де жителям міста пропонують відзначати місця з рекламою наркотиків.

Автори ідеї - фонд "Намалюй життя", повідомляє Kharkiv Today.

"Друзі, ми запустили карту, на якій ви зможете відзначити розташування реклами наркотиків на стінах міста. Ця карта покаже масштаб байдужості до проблеми і дозволить систематизувати боротьбу з нею. Дорогі харків'яни, це той випадок, коли прості люди вирішують свої проблеми. Будь ласка, приділіть 10 хвилин і відзначте написи, повз які ви проходите щодня", - попросили автори ідеї.

З 25 травня на карту нанесено понад 300 точок, більшість із яких уже проінспектовано, а написи на будинках - зафарбовано.

Судячи з інформації харків'ян, найбільша проблема з рекламою наркотиків існує в Північній Салтівці і районі Саржиного Яру.

Боротися з наркорекламою може кожен харків'янин. Для цього потрібно пройти за посиланням, відкрити карту, натиснути "змінити", обрати "додати маркер" і в потрібному місці поставити його, дописати, яку рекламу побачили і що вимагає втручання - можете пишатися, ви допомагаєте боротися з розповсюджувачами солей і інших наркотиків.

Нагадаємо, спецполіція Харківської області спільно з відділом військової контррозвідки СБ України та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону викрила групу військовослужбовців, яка упродовж двох років розповсюджувала наркотики серед курсантів одного з ВНЗ Харкова.