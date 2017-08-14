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У Харкові зареєстрували новий випадок ботулізму

Хлопець купив в'ялену рибу в одному з магазинів Харкова
У Харкові зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм.
У Харкові зареєстрували новий випадок ботулізму Фото: з вільних джерел

Хлопець 1993 р.н. вживав в'ялену плотву, яку купив в магазині Теплі моря на вулиці Маршала Конєва, 2.

За його словами, перші симптоми захворювання (раптова слабкість, сухість у роті, утруднене дихання) з'явилися приблизно через 20 годин після вживання риби, - повідомили в лабораторному центрі МОЗ регіону

Хворого госпіталізували в реанімацію і ввели полівалентний ботулінічний токсин. Лікарі оцінюють стан хворого як середньої тяжкості.

Відзначається, що в магазині не надали необхідної супровідної документації на товар. На даний момент зразки риби, відібраної в магазині, спрямовані на експертизу.

Нагадаємо, у Харкові 22-річну дівчину було госпіталізованого до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом ботулізм. Стан здоров'я дівчини тяжкий.

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14 08 2017 15:36
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