У Харкові зареєстрували новий випадок ботулізму
Хлопець 1993 р.н. вживав в'ялену плотву, яку купив в магазині Теплі моря на вулиці Маршала Конєва, 2.
За його словами, перші симптоми захворювання (раптова слабкість, сухість у роті, утруднене дихання) з'явилися приблизно через 20 годин після вживання риби, - повідомили в лабораторному центрі МОЗ регіону
Хворого госпіталізували в реанімацію і ввели полівалентний ботулінічний токсин. Лікарі оцінюють стан хворого як середньої тяжкості.
Відзначається, що в магазині не надали необхідної супровідної документації на товар. На даний момент зразки риби, відібраної в магазині, спрямовані на експертизу.
Нагадаємо, у Харкові 22-річну дівчину було госпіталізованого до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом ботулізм. Стан здоров'я дівчини тяжкий.
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