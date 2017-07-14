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У Харкові затримали двох представників "Ісламської держави"

За попередньою інформацією, куля потрапила чоловіку в ногу
У четвер, 13 липня, в Харкові біля ТРЦ "Караван" на Олексіївці сталася стрілянина.
У Харкові затримали двох представників "Ісламської держави" Фото: NewsRoom

Інцидент стався близько 19:30 на парковці торгового центру. Як розповіли свідки, до двох чоловіків підійшли двоє громадян в цивільному і наказали тим лягти на землю. Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на свідчення очевидців.

"Після цього той, що з бородою, кинувся до багажника авто, а другий почав тікати. Двоє інших дістали зброю і наказали лягти на землю. Після цього бородатий відійшов від машини, другий продовжив бігти. Пролунали постріли, "бігун" впав", - розповів один зі свідків.

За попередньою інформацією, куля потрапила чоловіку в ногу. На момент прибуття кореспондента NewsRoom поранений знаходився в кареті швидкої допомоги, його життю нічого не загрожувало, другий затриманий сидів в машині патрульних.

Як повідомили на місці правоохоронці, в результаті спецоперації було затримано двох терористів угруповання ІДІЛ. Цю ж інформацію підтверджують джерела видання в правоохоронних органах. Начальник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив NewsRoom, що співробітниками управління був затриманий злочинець, який перебував у міжнародному розшуку. Інформація по другому затриманому перевіряється.

Нагадаємо, у червні польські прокурори звинуватили громадянина Росії у незаконній бойовій діяльності у лавах "Ісламської держави" у Сирії.

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14 07 2017 11:33
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