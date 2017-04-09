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У Харкові затримали групу осіб, які працювали на російську розвідку, - Грицак

Сімом з них вже оголошено підозру
17 серпня Служба безпеки України (СБУ) затримала у Харкові групу з 18 осіб, які входили до "резидентури російської розвідки".
У Харкові затримали групу осіб, які працювали на російську розвідку, - Грицак СБУ. Фото: informator.media

"Нещодавно, 17 серпня, в Харкові затримали велику резидентуру російської розвідки, яка складалася з 18 осіб. Сімом з них вже оголошено про підозру, проведено 16 обшуків. Вони проводили диверсійно-розвідувальну діяльність на нашій території", - розповів глава СБУ Василь Грицак в ефірі телеканалу "Прямий".

За словами Грицака, куратор резидентури відноситься до російської розвідки. 

"Він сидів в Бєлгороді і контролював діяльність цієї групи в нашій країні", - сказав глава СБУ.

Нагадаємо, 1 вересня Служба безпеки затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам.

За інформацією правоохоронців, у червні 2014 року жінку призначили на посаду директорки заводу наказом так званого "прем’єр-міністра" ОРЛО.

СБУ встановила, що жінка провела інвентаризацію понад 14 мільйонів набоїв до вогнепальної зброї, які зберігались на підприємстві. Вона також організувала на потужностях заводу виготовлення ще майже двох мільйонів набоїв різного калібру.

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04 09 2017 16:52
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