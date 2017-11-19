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У Харкові затримали вербувальника наркокур'єрів для "роботи" в Росії

Чоловік шукав серед українців охочих працювати наркокур’єрами в російських містах
У Харкові на території центральної автостанції правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який завербував жінку для вивезення до міста Магадан Російської Федерації з метою подальшої трудової експлуатації у сфері наркобізнесу.
У Харкові затримали вербувальника наркокур Фото: gettyimages.com

Як повідомили в поліції області, чоловік і раніше мав проблеми із законом: отримав умовний термін за збут майна, одержаного злочинним шляхом. Останнім часом заробляв на життя участю у злочинній схемі, підшукуючи для спільників з Росії охочих працювати наркокур’єрами у російських містах.

Встановлено, що з цією метою він познайомився з 27-річною жителькою Харкова.

"Жінка мала серйозні матеріальні проблеми, самостійно виховувала малолітніх дітей. Зловмисник запросив її до одного із харківських ресторанів, де описав майбутню роботу та приблизний заробіток. Жінка повинна була розповсюджувати наркотичні засоби, роблячи так звані "закладки" у різних місцях", – йдеться в повідомленні поліції.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали колишнього майора міліції екс-начальник міського управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, який продавав наркотики по всій Україні.

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19 11 2017 20:20
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