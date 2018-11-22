У Харкові журналістці NewsOne не дали провести ефір

"Ми не хочемо бачити в рідному місті пропаганду сепаратизму й антиукраїнські ідеї"

Журналістка телеканалу NewsOne Софія Кальницька не змогла провести повноцінний ефір на акції з нагоди річниці Майдану в Харкові.

Чоловік, який представився лідером організації "Фрайкор" Георгій Тарасенко, звинувачував NewsOne у веденні проросійської пропаганди і закликав знімальну групу піти. Його товариш у цей час намагався опустити мікрофон Кальницький, інформує сайт каналу.

Журналістці сказали, що вона працює "на сепаратистському каналі і що її не раді бачити в проукраїнському Харкові".

"Ми не хочемо бачити в рідному місті пропаганду сепаратизму й антиукраїнські ідеї ... Ідіть знімайте свої репортажі в Донецьку і Луганську, вас там люблять і чекають", - запропонував Тарасенко.

Журналістка звернулася за допомогою до поліції. Один з правоохоронців сказав, що Тарасенко не робить протиправних дій, але засудив спроби опустити мікрофон.