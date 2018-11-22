У Харкові журналістці NewsOne не дали провести ефір
Чоловік, який представився лідером організації "Фрайкор" Георгій Тарасенко, звинувачував NewsOne у веденні проросійської пропаганди і закликав знімальну групу піти. Його товариш у цей час намагався опустити мікрофон Кальницький, інформує сайт каналу.
Журналістці сказали, що вона працює "на сепаратистському каналі і що її не раді бачити в проукраїнському Харкові".
"Ми не хочемо бачити в рідному місті пропаганду сепаратизму й антиукраїнські ідеї ... Ідіть знімайте свої репортажі в Донецьку і Луганську, вас там люблять і чекають", - запропонував Тарасенко.
Журналістка звернулася за допомогою до поліції. Один з правоохоронців сказав, що Тарасенко не робить протиправних дій, але засудив спроби опустити мікрофон.
Нагадаємо, що за фактом нападу на знімальну групу телеканалу NewsOne під ГПУ поліція розпочала кримінальне провадження.
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