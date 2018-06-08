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У Харкові зловмисники облили фарбою пам'ятник героям УПА
Пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові неодноразово намагалися пошкодити або знести
Фото: hk.npu.gov.ua
"Повідомлення про подію в Молодіжному парку міста надійшло до Київського відділку поліції 6 серпня о 17:30. На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформацію внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділку поліції", – повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Пам'ятник воїнам УПА було встановлено у Молодіжному парку Харкова в 1992 році.
Раніше міський голова Харкова Геннадій Кернес вимагав взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи і братські поховання тих, хто боровся з фашизмом.
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06 08 2018 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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