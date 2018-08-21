У Харкові знайшли вбитою дружину стрільця, який напав на мерію, - ОНОВЛЕНО

На тілі жінки експерти нарахували не менше п'яти вогнепальних поранень

У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який у ніч на 20 серпня відкрив стрілянину в Харківській міській раді.

Тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли ввечері 20 серпня в будинку приватного сектору. З ночі там працювали слідчі, передає телеканал UA Харків з посиланням на власні джерела.

Загиблій 42 роки. За нформацією UA Харків, на тілі жінки експерти нарахували не менше п'яти вогнепальних поранень.

За попередніми висновками експертів, смерть настала в неділю, близько 22:00. У будинку знайдені пістолет і гвинтівка.

Оновлення. Поліція Харкова підтвердила вбивство дружини чоловіка, який у ніч проти 20 серпня відкрив стрілянину в Харківській міській раді. Про це повідомив голова ГУ Нацполіції Харківської області Олег Бех на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

"Знайдена жінка, родичка, з вогнепальними пораненнями. На місце виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, яка разом із судовим медиком побачили у приміщенні жінку, у якої були декілька вогнепальних поранень. Смерть наступила ще 19-го серпня. У жінки були вогнепальні поранення лівого ока, щелепи, шиї і на передпліччі. Вона знаходилась мертвою біля свого ліжка. В ході огляду місця пригоди було знайдено і вилучено велику кількість вогнепальної зброї, патронів, також станок, на якому виготовлялись патрони", - заявив Бех.

Ім'я загиблої - Наталія Пиякова 1976 року народження. Вона одружилась із розшукуваним харківським стрільцем, Олександром Пияковим у 2014 році. У поліції зазначили, що підозрюваний у вбивсті зловживав алкоголем, і, ймовірно, вчинив вбивство дружини, перебуваючи напідпитку.

"Зараз ми розуміємо, що під впливом алкоголю, стресу він застрелив свою дружину. На місці знайдено гільзи, які також співпадають із гільзами, які знайдені під міськрадою. Він був опізнаний родичами", - заявив Бех.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Харкові біля будівлі міської ради відбулася стрілянина. У результаті при виконанні службових обов'язків загинув харківський патрульний Дмитро Кирієнко. У нього залишилися дружина і дворічна дочка. Крім того, було поранено охоронця. Його оперували до 7:00 ранку. На даний момент лікарі не роблять прогнозів, так як стан потерпілого тяжкий. Патрульним поліцейським вдалося знешкодити нападника, його особу наразі встановлюють. Імовірно, це 59-річний місцевий житель.

Поліція вивчає три версії події у харківської міськради - напад через дії влади, психічні відхилення стрільця або хуліганство.