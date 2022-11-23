НОВИНИПовідомляється, що близько 14:30 у кількох районах міста зникло світло.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові зникло світло та зупинився електротранспорт
Фото: УНІАН
Про це пише KHARKIV Today
У Харківській області ввели аварійні відключення електроенергії. Крім того, у Харкові зупинилося метро та електротранспорт, на маршрути виводять додаткові автобуси. Є перебої з мобільним зв'язком.
Місцеві журналісти зазначають, що влучань у Харківській області не було.
Світло почало зникати після того, як росія завдала удару по Києву. Уже відомо про потрапляння в об'єкти інфраструктури.
Раніше повідомлялось, що у столиці після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла.
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23 11 2022 15:38 МЕДІА
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