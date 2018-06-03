У Харкові звільнили 200 осіб з нелегальних реабілітаційних центрів

Харківська місцева прокуратура №1 спільно з СБУ та Національною поліцією викрила діяльність низки підпільних реабілітаційних центрів, де примусово утримували і нібито надавали медичну допомогу алко- і наркозалежним людям.

"Професійна медична допомога людям, серед яких були хворі на гепатит, туберкульоз та ВІЛ-інфіковані, фактично не надавалася. "Лікування" полягало виключно з постійних молитов і релігійних обрядів ... Правоохоронці звільнили близько 200 громадян, яких утримували проти їх волі", - повідомляє прес-служба прокуратура Харківської області.

Як встановили правоохоронці, організаторами псевдореабілітаційних центрів були проповідники однієї з протестантських релігійних організацій. Вони орендували три приватні будинки на території Холодногірського району Харкова і обманом заманювали туди пацієнтів: розміщували оголошення про лікування алко- і наркозалежних в Інтернеті, а листівки аналогічного змісту розклеювали по місту.

Одні пацієнти приходили до центрів добровільно, інших відправляли на лікування родичі. Коли людина потрапляла в заклад, у неї забирали документи, мобільний телефон і всі особисті речі. Людей утримували в антисанітарних умовах в заґратованих приміщеннях, на вулицю їх не випускали. За спробу втечі або відмови від "лікування" жорстоко карали - поміщали в підвал, змушували цілими днями прибирати туалети і т.ін.

Вартість такого "лікування" становила від 3 до 8 тис. грн на місяць залежно від платоспроможності родичів.

Досудове розслідування розпочато за ч.1 ст.126 (побої і мордування), ч.ч.2, 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що уродженець Закарпатської області використовував свого боржника як працівника в господарстві, а коли той заявив, що борг відпрацював, побив його, зв'язав і кинув у льох.



