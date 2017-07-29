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У HBO анонсували серіал про Чорнобильську катастрофу

Зйомки серіалу почнуться навесні 2018 року в Литві
Американський телеканал HBO під час засідання Асоціації телевізійних критиків 26 липня повідомив, що зніме серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції.
У HBO анонсували серіал про Чорнобильську катастрофу Фото: rbc.ua

Про це пише АP.

Зйомки почнуться навесні 2018 року в Литві.

У серіалі буде п'ять епізодів.

Британський актор Джаред Гарріс зіграє в ньому роль радянського вченого, якого Кремль відправив розслідувати аварію.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Її вважають найбільшою в історії атомної енергетики. Реактор четвертого енергоблоку було повністю зруйновано, у навколишнє середовище було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Понад 100 тис. людей довелося покинути свої домівки.

Нагадаємо, британська акторка Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто".

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29 07 2017 18:45
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