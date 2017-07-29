У HBO анонсували серіал про Чорнобильську катастрофу Зйомки серіалу почнуться навесні 2018 року в Литві

Американський телеканал HBO під час засідання Асоціації телевізійних критиків 26 липня повідомив, що зніме серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

Фото: rbc.ua

Про це пише АP. Зйомки почнуться навесні 2018 року в Литві. У серіалі буде п'ять епізодів. Британський актор Джаред Гарріс зіграє в ньому роль радянського вченого, якого Кремль відправив розслідувати аварію. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Її вважають найбільшою в історії атомної енергетики. Реактор четвертого енергоблоку було повністю зруйновано, у навколишнє середовище було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Понад 100 тис. людей довелося покинути свої домівки. Нагадаємо, британська акторка Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто". Першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.

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