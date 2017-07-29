У HBO анонсували серіал про Чорнобильську катастрофу
Про це пише АP.
Зйомки почнуться навесні 2018 року в Литві.
У серіалі буде п'ять епізодів.
Британський актор Джаред Гарріс зіграє в ньому роль радянського вченого, якого Кремль відправив розслідувати аварію.
Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Її вважають найбільшою в історії атомної енергетики. Реактор четвертого енергоблоку було повністю зруйновано, у навколишнє середовище було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Понад 100 тис. людей довелося покинути свої домівки.
Нагадаємо, британська акторка Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто".
Першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.
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