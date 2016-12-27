У Херсоні 22 багатоповерхівки залишились без опалення

У Херсоні, у Дніпровському районі міста, без теплопостачання залишилися жителі 22 багатоповерхових будинків.

"У Дніпровському районі Херсона через порив тепломережі Херсонської ТЕЦ залишилися без теплопостачання 22 багатоповерхових будинки", - повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, 10 грудня через порив теплотраси у Керчі понад 15 тисяч людей на півострові залишилися без опалення.