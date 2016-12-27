CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсоні, у Дніпровському районі міста, без теплопостачання залишилися жителі 22 багатоповерхових будинків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні 22 багатоповерхівки залишились без опалення
Причиною став порив тепломережі Херсонської ТЕЦ
Фото:moygrad.kiev.ua
"У Дніпровському районі Херсона через порив тепломережі Херсонської ТЕЦ залишилися без теплопостачання 22 багатоповерхових будинки", - повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, пише "Укрінформ".
Нагадаємо, 10 грудня через порив теплотраси у Керчі понад 15 тисяч людей на півострові залишилися без опалення.
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