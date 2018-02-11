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У Херсоні через повідомлення про замінування евакуювали понад три тисячі людей

Вибухівку шукали в ТРЦ і гуртожитках університету
У Херсоні через повідомлення про замінування торговельного центру і гуртожитків університету евакуювали 3230 людей.
У Херсоні через повідомлення про замінування евакуювали понад три тисячі людей Фото: unian.ua

Як повідомили в поліції Херсонської області, близько 15:30 на електронну адресу Департаменту патрульної поліції надійшли листи з інформацією про замінування в Херсоні гуртожитків Державного університету та торгівельного центру.

"Для перевірки інформації на зазначені об'єкти виїхали представники екстрених служб. Під час обстеження торгово-розважального центру було евакуйовано 3000 громадян. Охорону публічного порядку забезпечували 25 поліцейських. Під час перевірки двох гуртожитків Державного університету було евакуйовано 230 чоловік. Охорону порядку здійснювали 37 поліцейських", – доповіли в поліції.

Вибухотехніки та кінологи обласного главку поліції обстежили будівлі і прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не знайшли. Обидва повідомлення про замінування не підтвердилися.

"Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Києві у п'ятницю, 2 листопада, анонім телефоном повідомив про замінування станції метро "Майдан Незалежності".

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02 11 2018 22:53
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