У Херсоні чоловіки вдруге збиралися підпалити квартиру мера

Зловмисники не підпалили квартиру мера, тому що не змогли відкрити кодовий замок у під'їзді

У Херсоні затримали двох чоловіків, які вдруге збиралися підпалити квартиру мера.

"У Херсоні поліцейські спільно з представниками обласної прокуратури та УСБУ в Херсонській області затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі квартири Херсонського міського голови Володимира Ніколаєнка. 29-річний херсонець та 31-річний уродженець Луганської області мали намір повторно зробити вчинене раніше", - сказано в повідомленні прес-служби ГУ НП Херсонщини.

Нагадаємо, що вночі 9 листопада підпалили двері квартири міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка. При огляді місця події правоохоронці виявили часткове пошкодження вхідних дверей, на підлозі знаходилася порожня пляшка з рідиною для розпалювання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу".

Для розслідування спроби підпалу створили спеціальну групу, що відпрацьовувала можливі мотиви скоєного як пов'язані зі службовою діяльністю мера, так і з особистими мотивами. Також перевірялася оприлюднена в Інтернеті інформація про причетність до злочину організації "Громада Херсона".

Під час проведення необхідних слідчих і оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні двоє чоловіків. Під підозру потрапили 29-річний херсонець та 31-річний уродженець Луганської області, який у даний час проживає в Росії.

Чоловіки на даний момент затримані. Вони повідомили, що вже купили рідину для розпалювання і збиралися вночі знову підпалити квартиру міського голови, однак не змогли відкрити кодовий замок на вхідних дверях у під'їзд.

Сьогодні, 31 грудня, поліцейські затримали зловмисників на міжміському автовокзалі при спробі виїхати з Херсона.

Як повідомляв iPress.ua, на першого заступника голови Херсонської обласної ради, представника "Радикальної партії" Василя Зеленчука у четвер було скоєно напад.