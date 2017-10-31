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У Херсоні маршрутка врізалася в електроопору, вісім осіб госпіталізували

У салоні маршрутки перебували близько 30 людей
У Херсоні маршрутка врізалася в електричну опору, внаслідок чого було госпіталізовано вісім пасажирів.
У Херсоні маршрутка врізалася в електроопору, вісім осіб госпіталізували Фото: hr.npu.gov.ua

Усі постраждалі перебувають у задовільному стані.

Аварія сталася на перехресті проспекту Ушакова та вулиці Іллі Кулика. Водій маршрутки не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя та наїхав на тролейбусну електроопору, - повідомляє поліції Херсона.

У салоні маршрутки перебували близько 30 людей. Зі слів самого водія, під час руху його підрізав легковий автомобіль.

Раніше на Миколаївщині КАМАЗ зіштовхнувся з мікроавтобусом, внаслідок чого семеро людей постраждали.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП, яка сталася 27 жовтня, постраждали троє українців, ще один загинув.
 

 

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31 10 2017 15:23
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