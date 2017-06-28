CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХерсонці, які з 6-го червня живуть без світла, на знак протесту перекрили дорогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні мешканці гуртожитку, які 22 дні живуть без світла, перекрили шосе
Світло вимкнули через борги
Фото: grivna.ks.ua
Мешканці гуртожитку по вул. Кедровського перекрили дорогу через те, що у них немає електроенергії, повідомляє "УНН".
"Ми сидимо без світла з 6-го червня. Сьогодні 22 день. Світло відключили через боржників, але таких одиниці. У нас, наприклад, на поверсі всього двоє таких. Лічильники у нас по кімнатах – індивідуальні, а нам просто будинок повністю відрізали і все", – прокоментувала ситуацію мешканка будинку Ірина.
Протестуючі перекрили проїжджу частину по Миколаївському шосе. На дорогах утворилися затори.
Нагадаємо, столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 млрд грн.
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28 06 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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