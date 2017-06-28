У Херсоні мешканці гуртожитку, які 22 дні живуть без світла, перекрили шосе

Херсонці, які з 6-го червня живуть без світла, на знак протесту перекрили дорогу.

Мешканці гуртожитку по вул. Кедровського перекрили дорогу через те, що у них немає електроенергії, повідомляє "УНН".

"Ми сидимо без світла з 6-го червня. Сьогодні 22 день. Світло відключили через боржників, але таких одиниці. У нас, наприклад, на поверсі всього двоє таких. Лічильники у нас по кімнатах – індивідуальні, а нам просто будинок повністю відрізали і все", – прокоментувала ситуацію мешканка будинку Ірина.

Протестуючі перекрили проїжджу частину по Миколаївському шосе. На дорогах утворилися затори.

Нагадаємо, столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 млрд грн.