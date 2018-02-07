У Херсоні на суднобудівному заводі загорівся корабель
"О 12:11 надійшло повідомлення про загорання надбудови судна 1982 року випуску, яке перебуває на ремонті на суднобудівному заводі. По прибуттю на причал на річці Дніпро рятувальники встановили, що пожежа охопила палубу на площі 100 кв. м", - повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Фото: facebook.com/MNSKHERSON
Як зазначається, вогонь поширювався по горючому оздобленню коридору і кают судна на штурманську рубку.
"Пожежу локалізовано о 13:00. Проводиться проливання утеплювача. На місці події працює 20 осіб особового складу та п'ять одиниць спецтехніки. Загиблих і постраждалих на пожежі немає. Попередня причина займання - порушення правил пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт", - додали у ДСНС .
Фото: facebook.com/MNSKHERSON
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"