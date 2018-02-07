У Херсоні на суднобудівному заводі загорівся корабель

Ніхто з людей у результаті пожежі не постраждав

У понеділок, 2 липня, на суднобудівному заводі у Херсоні загорівся один з кораблів.

"О 12:11 надійшло повідомлення про загорання надбудови судна 1982 року випуску, яке перебуває на ремонті на суднобудівному заводі. По прибуттю на причал на річці Дніпро рятувальники встановили, що пожежа охопила палубу на площі 100 кв. м", - повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Фото: facebook.com/MNSKHERSON

Як зазначається, вогонь поширювався по горючому оздобленню коридору і кают судна на штурманську рубку.

"Пожежу локалізовано о 13:00. Проводиться проливання утеплювача. На місці події працює 20 осіб особового складу та п'ять одиниць спецтехніки. Загиблих і постраждалих на пожежі немає. Попередня причина займання - порушення правил пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт", - додали у ДСНС .



Фото: facebook.com/MNSKHERSON