CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 30 липня, в Херсоні невідомі розмалювали фарбою фотографії загиблих бійців АТО на Алеї Героїв біля входу до парку "Херсонська фортеця".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні невідомі пошкодили світлини бійців АТО на Алеї Героїв, - ФОТО
Поліція розшукує зловмисників.
Фото:hr.npu.gov
Вандали розфарбували літери "Україна" і фотографії військових.
Фото:hr.npu.gov.ua
"Поліцейські виявили, що світлини героїв та арт-об'єкт букви "Україна" замальовані червоною фарбою. Інформація про подію внесена до журналу Єдиного обліку. Попередня правова кваліфікація – ст.296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство". Працівники поліції встановлюють очевидців події та осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення", - повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Раніше, в Одеській області невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України.
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