Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Херсоні невідомі пошкодили світлини бійців АТО на Алеї Героїв, - ФОТО

Поліція розшукує зловмисників.
У неділю, 30 липня, в Херсоні невідомі розмалювали фарбою фотографії загиблих бійців АТО на Алеї Героїв біля входу до парку "Херсонська фортеця".
У Херсоні невідомі пошкодили світлини бійців АТО на Алеї Героїв, - ФОТО Фото:hr.npu.gov

Вандали розфарбували  літери "Україна" і фотографії військових.

Фото:hr.npu.gov.ua 

"Поліцейські виявили, що світлини героїв та арт-об'єкт букви "Україна" замальовані червоною фарбою. Інформація про подію внесена до журналу Єдиного обліку. Попередня правова кваліфікація – ст.296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство". Працівники поліції встановлюють очевидців події та осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення", - повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Раніше, в Одеській області невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2017 08:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.