У Херсоні невідомі пошкодили світлини бійців АТО на Алеї Героїв, - ФОТО

У неділю, 30 липня, в Херсоні невідомі розмалювали фарбою фотографії загиблих бійців АТО на Алеї Героїв біля входу до парку "Херсонська фортеця".

Вандали розфарбували літери "Україна" і фотографії військових.

Фото:hr.npu.gov.ua

"Поліцейські виявили, що світлини героїв та арт-об'єкт букви "Україна" замальовані червоною фарбою. Інформація про подію внесена до журналу Єдиного обліку. Попередня правова кваліфікація – ст.296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство". Працівники поліції встановлюють очевидців події та осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення", - повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Раніше, в Одеській області невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України.