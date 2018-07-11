CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля будівлі Головного управління Національної поліції в Херсонській поліції в середу, в день похорону Катерини Гандзюк, влаштували пікет з використанням димових шашок.
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У Херсоні під главком поліції запалили димові шашки
На будівлі намалювали портрети вбитої Катерини Гандзюк і написали "Вбивць на нари"
Фото: facebook.com/ivan.oberemko
Фотографії виклали в Facebook одеський активіст Сергій Стерненко і блогер Іван Оберемко, інформує LB.ua.
Фото: facebook.com/sternenko
Фото: facebook.com/ivan.oberemko
На вході в будівлю главку поліції за допомогою трафаретів намалювали портрети вбитої активістки і написали "Вбивць на нари".
Крім того, димові шашки кинули в будинок передбачуваного фігуранта замаху на Гандзюк Ігоря Павловського. На його паркані написали "Павловський убивця" і "Смерть собаці".
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
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07 11 2018 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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