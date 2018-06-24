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У Херсоні підпалили будинок нардепа, - ОНОВЛЕНО

За три дні до підпалу народний депутат отримав погрози
У Херсоні в ніч на неділю підпалили будинок народного депутата від БПП Олександра Співаковського.
У Херсоні підпалили будинок нардепа, - ОНОВЛЕНО Фото: ksza.ks.ua

О 02:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку,  повідомляє поліція Херсонщини.

"На місці події поліцейські встановили, пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

О 03:40 займання ліквідоване, ніхто із громадян не постраждав.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Проводяться необхідні слідчі дії.

Йдеться про нардепа Олександра Співаковського, повідомляє Depo.ua з посиланням на інформоване джерело.

В результаті підпалу повністю вигорів дах будинку.

Олександр Співаковський пройшов до Верховної Ради по 182-му виборчому округу, що на Херсонщині. Входить до фракції "Блок Петра Порошенка".

Оновлення:

Народний депутат від БПП Олександр Співаковський заявляє, що отримав погрози на свою адресу минулого четверга, повідомляє "Укрінформ".

"Це були перші погрози. До цього погроз не було", - наголосив парламентарій.

Пожежа виникла в результаті умисного підпалу займистою речовиною, додає він.

"Поки що експертиза схиляється до того, що це підпал, за характером займання. Йдеться про те, що це була дуже активна речовина, бо вона пропалила наскрізь дах будинку. Там щось було потужне", - сказав Співаковський.

Коли виникла пожежа, вони з дружиною спали в будинку, зазначив депутат.

"Якби дружина не прокинулась, я думаю, що ми б давали інтерв'ю Господу Богу. Бо я спав, а вона прокинулась. А чадний газ, коли прокинулись, вже був (у приміщенні - ред.). Дихати нічим було", - зазначив народний депутат.

Депутат звернувся до СБУ зі своїми гіпотезами щодо причин підпалу та можливих причетних до цього осіб. "Є гіпотези, є мотиви. Хай СБУ займається", - сказав народний депутат, зазначивши, що не має бізнесу, а відтак не є учасником "бізнес-розборок".

Нагадаємо, в Одесі підпалили автомобіль очільника екологічної інспекції.
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24 06 2018 13:20
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