У Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка
"Били мовчки", – повідомив Нікітенко у Facebok.
"Після побиття сіли в машину з транзитними номерами", – уточнив він.
"Вся інформація у поліції", – додав Нікітенко.
Журналіст пов'язує це зі своєю професійною діяльністю. "Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався", – додав він.
На місце події викликали "швидку" і поліцію.
"Поліція не знайде нападників, бо є страх вийти на себе ж. Це не політика. Це неоголошена війна проти активних громадян", – вважає Масі Найєм.
Нікітенка в соцмережах називають "титаном громадського життя Херсона" і активістом руху "Чесно".
25 травня 2016 року на Нікітенка напали на площі Свободи в Херсоні під час мітингу з нагоди визволення Надії Савченко: колишній банкір Тарас Бурда розбив журналісту голову його ж планшетом, коли Сергій знімав мітинг.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"