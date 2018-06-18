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У Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка

"Нападники – двоє бороданів, чекали біля стоянки"
За словами Масі Найєма, вранці 18 червня на Нікітенка "напали два хлопці, били сильно, ногами – потім втекли".
У Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка Фото: соцмережі

"Били мовчки", – повідомив Нікітенко у Facebok.

"Після побиття сіли в машину з транзитними номерами", – уточнив він.

"Вся інформація у поліції", – додав Нікітенко.

Журналіст пов'язує це зі своєю професійною діяльністю. "Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався", – додав він.

На місце події викликали "швидку" і поліцію.

"Поліція не знайде нападників, бо є страх вийти на себе ж. Це не політика. Це неоголошена війна проти активних громадян", – вважає Масі Найєм.

Нікітенка в соцмережах називають "титаном громадського життя Херсона" і активістом руху "Чесно".

25 травня 2016 року на Нікітенка напали на площі Свободи в Херсоні під час мітингу з нагоди визволення Надії Савченко: колишній банкір Тарас Бурда розбив журналісту голову його ж планшетом, коли Сергій знімав мітинг.

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18 06 2018 11:00
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