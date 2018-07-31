У Херсоні працівницю міськради облили кислотою
"Чоловік чекав біля під'їзду, і хлюпнув на Катю кислотою. У неї серйозні опіки. Зараз вона в лікарні, ніяких подробиць поки немає", – повідомив у Facebook херсонський журналіст Сергій Нікітенко, якого побили 18 червня, інформує "Українська правда".
Поліція отримала повідомлення про подію о 08:47 вівторка.
"Зателефонував херсонець і повідомив, що його знайомій облили обличчя невідомою речовиною (попередньо кислотою). Потерпілою виявилася працівник міської ради", – сказано в повідомленні.
"Встановлено, що приблизно о 08:30 жінка вийшла з під’їзду. З кущів їй назустріч вийшов невідомий чоловік років 20-25, який тримав у руках ємність із рідиною. Невідомий вилив рідину, попередньо кислоту, в обличчя жінки, після чого втік", – інформує поліція.
"Потерпілу з опіками доставили в лікарню", – підтвердила поліція.
Попередня правова кваліфікація – ст.296 Кримінального кодексу України "хуліганство". Поліція з’ясовує усі обставини події та вживає заходи для встановлення особи і затримання зловмисника.
Нагадаємо, у Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі