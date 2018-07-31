У Херсоні працівницю міськради облили кислотою

У Херсоні невідомий облив кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк.

"Чоловік чекав біля під'їзду, і хлюпнув на Катю кислотою. У неї серйозні опіки. Зараз вона в лікарні, ніяких подробиць поки немає", – повідомив у Facebook херсонський журналіст Сергій Нікітенко, якого побили 18 червня, інформує "Українська правда".

Поліція отримала повідомлення про подію о 08:47 вівторка.

"Зателефонував херсонець і повідомив, що його знайомій облили обличчя невідомою речовиною (попередньо кислотою). Потерпілою виявилася працівник міської ради", – сказано в повідомленні.

"Встановлено, що приблизно о 08:30 жінка вийшла з під’їзду. З кущів їй назустріч вийшов невідомий чоловік років 20-25, який тримав у руках ємність із рідиною. Невідомий вилив рідину, попередньо кислоту, в обличчя жінки, після чого втік", – інформує поліція.

"Потерпілу з опіками доставили в лікарню", – підтвердила поліція.

Попередня правова кваліфікація – ст.296 Кримінального кодексу України "хуліганство". Поліція з’ясовує усі обставини події та вживає заходи для встановлення особи і затримання зловмисника.

Нагадаємо, у Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка.