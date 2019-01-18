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У Херсоні прес-конференція закінчилася стріляниною і викликом поліції

За попередніми даними, загиблих і постраждалих у результаті стрілянини немає
У Херсонському прес-клубі "Новий день" сьогодні сталася бійка зі стріляниною.
У Херсоні прес-конференція закінчилася стріляниною і викликом поліції Фото: Херсон Daily

Інцидент стався близько 11 години ранку, повідомляє місцеве видання "Херсон Дейлі".

У малому залі міськради Херсона була запланована прес-конференція одеських активістів з приводу "незаконних дій керівництва і працівників Укртрансбезпеки і управління транспорту і зв'язку Херсона". Прес-конференція не відбулася через повідомлення про мінування, на час перевірки будівлю евакуювали. Організатори та спікери спробували все ж виступити в прес-клубі "Новий день".

За даними ЗМІ, в прес-клубі почався конфлікт із застосуванням газового балончика і зброї, попередньо - травматичної.

Регіональне управління поліції підтвердило факт стрілянини. Зараз на місці події проходять слідчі дії. Учасників конфлікту доправили в управління поліції.


Всі фото: Херсон Daily

За попередніми даними, загиблих і постраждалих у результаті стрілянини немає, приміщенням прес-клубу завдано шкоди: розбито скло.

Нагадаємо, що в Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.

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18 01 2019 16:15
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