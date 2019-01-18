У Херсоні прес-конференція закінчилася стріляниною і викликом поліції
Інцидент стався близько 11 години ранку, повідомляє місцеве видання "Херсон Дейлі".
У малому залі міськради Херсона була запланована прес-конференція одеських активістів з приводу "незаконних дій керівництва і працівників Укртрансбезпеки і управління транспорту і зв'язку Херсона". Прес-конференція не відбулася через повідомлення про мінування, на час перевірки будівлю евакуювали. Організатори та спікери спробували все ж виступити в прес-клубі "Новий день".
За даними ЗМІ, в прес-клубі почався конфлікт із застосуванням газового балончика і зброї, попередньо - травматичної.
Регіональне управління поліції підтвердило факт стрілянини. Зараз на місці події проходять слідчі дії. Учасників конфлікту доправили в управління поліції.
Всі фото: Херсон Daily
За попередніми даними, загиблих і постраждалих у результаті стрілянини немає, приміщенням прес-клубу завдано шкоди: розбито скло.
Нагадаємо, що в Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.
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