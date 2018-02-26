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У Херсоні школи закрили на карантин

За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 осіб
У Херсоні школи закрили на карантин з 27 лютого по 3 березня. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
У Херсоні школи закрили на карантин Фото: ukranews.com

Про це повідомляють "Херсонские вести".

За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 осіб.

Також, згідно із повідомленням Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, в підконтрольних Україні районах області на карантин закрито 124 школи, в яких навчається 50 тис. 680 учнів.

Нагадаємо, у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у школах Сум з понеділка, 26 лютого, запроваджують карантин.

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26 02 2018 16:16
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