НОВИНИУ Херсоні школи закрили на карантин з 27 лютого по 3 березня. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні школи закрили на карантин
За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 осіб
Фото: ukranews.com
Про це повідомляють "Херсонские вести".
За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 осіб.
Також, згідно із повідомленням Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, в підконтрольних Україні районах області на карантин закрито 124 школи, в яких навчається 50 тис. 680 учнів.
Нагадаємо, у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у школах Сум з понеділка, 26 лютого, запроваджують карантин.
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26 02 2018 16:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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