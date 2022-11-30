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У Херсоні світло є вже в 65% абонентів

На цей час зі світлом 75% центральної частини міста, електроенергію вже подали і в інші мікрорайони.
У Херсоні світло є вже в 65% абонентів Фото: portal.kharkov.ua

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у Херсоні більш як половину абонентів вже підключено до електромережі.

"Продовжуємо відновлювати електропостачання у Херсоні. На цей час зі світлом 75% центральної частини міста, електроенергію вже подали у мікрорайон Таврійський та південну частину Херсона – 65%; Шуменський мікрорайон – 95%; Житселище – 70%; мікрорайон Острів – 60%; ХБК – 50%. Зі світлом – більш як 87 тисяч абонентів. Херсон має електроживлення вже на 65%!" – зазначає Янушевич.

Раніше повідомлялось, що делегація ООН відвідала Херсон.

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30 11 2022 18:19
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