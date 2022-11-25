У Херсоні термінова евакуація: через обстріли рф є жертви

Сьогодні, 25 листопада, з Херсона евакуювали 58 людей, серед них 22 дитини, повідомила керівниця МВА Галина Лугова. Всі евакуйовані отримали притулок на ніч, гарячу їжу та медичну допомогу.

Сьогодні, 25 листопада, з Херсона евакуювали 58 людей, серед них 22 дитини, повідомила керівниця МВА Галина Лугова. Всі евакуйовані отримали притулок на ніч, гарячу їжу та медичну допомогу.

"Від вчорашніх прильотів постраждали навчальні заклади міста — ліцей журналістики, економіки та правознавства та дві школи", — каже керівниця МВА.

Продовжується робота з облаштування пунктів тимчасового перебування для людей, які можуть постраждати від обстрілів. Там будуть надавати медичну допомогу і харчування.

"Підготовили два автобуси для оперативного переміщення. В разі потреби людей перевезуть у безпечні пункти перебування. Для оперативного реагування на звернення громадян працює гаряча лінія", — розповіла Галина Лугова.

За словами Лугової лише за першу половину дня надійшло понад 200 дзвінків і переважна більшість стосувалась процесу евакуації.

"На хлібзавод у достатній кількості завезли борошно. У Херсоні відновлено роботу аптек та повернулась мережа інтернет-магазинів "Розетка",

Загалом з 20 по 25 листопада, військові РФ 74 рази обстріляли місто, загинуло 15 людей, травмованих — 35, з них одна дитина.