У Херсоні вечірка поліцейських закінчилася падінням гостя з балкона і справою про розбій

У Херсоні під час святкування дня народження патрульного між гостями виникла бійка, а один з цивільних впав з 5-го поверху і отримав важкі травми.

Про це повідомив начальник управління патрульної служби Херсона Максим Єрмаков, передає Типовий Херсон.

За його інформацією, увечері 21 січня надійшов виклик про бійку. На місце прибув патруль, який виявив біля під'їзду будинку групу осіб, які заявляли про бійку.

Єрмаков розповів, що після опитування поліцейські почули, як з 5-го поверху впав чоловік. Поліцейські надали потерпілому першу медичну допомогу і викликали бригаду швидкої допомоги. На даний момент він знаходиться в лікарні з перелом хребта та іншими травмами.

У соцмережах заявляли, що потерпілий був викинутий з балкона п'яними поліцейськими. Однак в поліції цю інформацію не підтвердили.

"Вона [особа] зачепилася за сам парапет, поручень, наче намагалася спуститися. З якою метою він це робив і для чого, ну, поки встановлюється слідством", - заявив начальник патрульної служби Херсона.

Єрмаков зазначив, що потерпілий не був співробітником поліції і прийшов в гості. На виправдання патрульних він заявив, що поліцейські не знаходилися при виконанні службових обов'язків.

За даними подіями розпочаті кримінальні провадження за ст. 187 (розбій) та ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.