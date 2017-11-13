У Херсоні внаслідок обвалу на бавовняному комбінаті загинув чоловік

У Херсоні на території непрацюючого ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" увечері 12 листопада стався обвал залізобетонних конструкцій, унаслідок чого загинула людина.

"12 листопада 2017 року близько 19.50 до ОКЦ ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшла інформація, що за адресою: м. Херсон, площа Павла Дубинди, 1, внаслідок розбирання сторонньою особою даху 4-поверхової промислової будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонській бавовняний комбінат" сталося руйнування залізобетонних конструкцій. На місці події виявлено чоловіка, приваленого залишками перекриття", - повідомляє у понеділок Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Зазначається, що причини події та особа загиблого встановлюються.

Херсонський бавовняний комбінат був найбільшим у Європі виробником бавовняних тканин, працював з 1964 року. Із лютого 2011 комбінат повністю припинив виробничу діяльність. 4 березня 2013 року господарський суд Херсонської області прийняв рішення про визнання ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" банкрутом, і ввів процедуру ліквідації даного підприємства.