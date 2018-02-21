СПОРТ НОВИНИХерсонська обласна рада вирішила створити комунальний хокейний клуб "Дніпро" (Херсон).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні вирішили створити комунальний хокейний клуб "Дніпро"
Фінансування клубу становитиме близько 6 млн гривень на рік
Фото: phillyburbs.com
Про це повідомив представник в облраді, пишуть "Українські новини".
Відповідне рішення ухвалила бюджетна комісія облради.
Повідомляється, що фінансування клубу становитиме близько 6 млн гривень на рік.
Майбутній хокейний клуб буде фінансуватися обласним бюджетом на постійній основі.
Нагадаємо, в грудні 2017-го влада в Херсоні вирішила об'єднати бібліотеки заради економії грошей.
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21 02 2018 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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