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У Херсоні вирішили створити комунальний хокейний клуб "Дніпро"

Фінансування клубу становитиме близько 6 млн гривень на рік
Херсонська обласна рада вирішила створити комунальний хокейний клуб "Дніпро" (Херсон).
У Херсоні вирішили створити комунальний хокейний клуб "Дніпро" Фото: phillyburbs.com

Про це повідомив представник в облраді, пишуть "Українські новини".

Відповідне рішення ухвалила бюджетна комісія облради.

Повідомляється, що фінансування клубу становитиме близько 6 млн гривень на рік.

Майбутній хокейний клуб буде фінансуватися обласним бюджетом на постійній основі.

Нагадаємо, в грудні 2017-го влада в Херсоні вирішила об'єднати бібліотеки заради економії грошей.

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21 02 2018 22:36
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