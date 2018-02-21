У Херсоні вирішили створити комунальний хокейний клуб "Дніпро" Фінансування клубу становитиме близько 6 млн гривень на рік

Херсонська обласна рада вирішила створити комунальний хокейний клуб "Дніпро" (Херсон).

Фото: phillyburbs.com

Про це повідомив представник в облраді, пишуть "Українські новини". Відповідне рішення ухвалила бюджетна комісія облради. Повідомляється, що фінансування клубу становитиме близько 6 млн гривень на рік. Майбутній хокейний клуб буде фінансуватися обласним бюджетом на постійній основі. Нагадаємо, в грудні 2017-го влада в Херсоні вирішила об'єднати бібліотеки заради економії грошей.

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