У Херсоні запрацювала поліція і СБУ, запроваджено комендантську годину

У звільненому Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"До міста прибули та розпочали виконання обов'язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона та Херсонського району. Приступили до виконання службових обов'язків Нацполіція та Служба безпеки України", — сказав він.

Співробітники ДСНС перевіряють регіон щодо наявності мін. Херсон, за словами Янушевича, повертається до життя.

Крім того, у Херсоні, за словами Янушевича, в місті запроваджується комендантська година від 17:00 до 8:00 ранку. Це потрібно для забезпечення безпеки місцевого населення.

"Хочу попередити про обмеження можливості виїзду та в'їзду в місто до забезпечення заходів щодо розмінування. Ми робимо все, щоб повернути нормальну життєдіяльність Херсона та всієї Херсонської області", — зазначив він.

9 листопада, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що його країна виводить свої війська з окупованого Херсона.

11 листопада до Херсона, який був окупований ще на початку березня, зайшли українські військові.