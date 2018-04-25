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У Херсоні застрелили відомого бізнесмена

У місті оголошений план "Сирена"
Увечері, 24 квітня, в Дніпровському районі Херсона був застрелений відомий місцевий бізнесмен Ігор Пащенко, його охоронець госпіталізований з важкими пораненнями.
У Херсоні застрелили відомого бізнесмена Фото: 24tv.ua

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсона, "о 19:25 в Єдиний центр 102 поліції Херсонщини подзвонив житель обласного центру.

Чоловік розповів, що 5 хвилин тому невідомий чоловік зробив кілька пострілів в 49-річного сусіда заявника та його знайомого. В результаті події одна людина від отриманих вогнепальних поранень загинув на місці події, другого постраждалого доставили в лікарню ".За попередніми даними, невідомий злочинець кілька разів вистрілив із пістолета, після чого втік. У місті введено в дію поліцейський оперативний план Сирена.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи.Місцеве

Видання Міст з посиланням на джерело в поліції повідомляє, що загиблим є відомий в Херсоні бізнесмен Ігор Пащенко, а пораненим - його охоронець.

Нагадаємо, поліція Харкова повідомила про підозру колишній співробітниці харківського метрополітену через загибель 80-річного пенсіонера на одній зі станцій.

На Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини.

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25 04 2018 06:55
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