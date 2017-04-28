У Херсоні затрмали злочинців, які зняли з банківських карток українців 10 млн гривень, - ФОТО

Всім членам банди по 24 роки, вони раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі на окупованій території

У Херсонській області правоохоронці затримали злочинну групу, яка протягом двох років шляхом обману знімала гроші з банківських карток жителів кількох областей України.

Жертвами шахраїв протягом 2015-2017 років стали сотні жителів з різних областей України. Вони надсилали людям смс-повідомлення від імені банків про те, що їх картка заблокована і дізнавшись потрібні реквізити, переводили гроші потерпілих на безліч інших рахунків і знімали готівку, - повідомляє прес-служба Національної поліції.

Попередньо встановлено, таким способом злочинці привласнили понад 10 мільйонів гривень.

Фото: ГУ НП у Херсонській обл.

Фото: ГУ НП у Херсонській обл.

"Херсонські поліцейські встановили, що до складу групи входило 6 осіб, раніше судимих за грабежі, всім по 24 роки. Організатор є жителем Запорізької області, решта – мешканці Херсона. Перші шахрайства вони почали здійснювати під час відбування покарання в місцях позбавлення волі на території, непідконтрольній Україні. У злочинну діяльність учасники групи також втягували своїх родичів і знайомих", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що спочатку організатор вибирав регіон та в мережі інтернет набирав різні комбінації цифр, таким чином підбирав номери телефонів жителів конкретної області. Цю інформацію він передавав спільникам, які щодня розсилали смс-повідомлення від імені банку про нібито блокування картки. Якщо люди передзвонювали, зловмисники дізнавалися конфіденційну інформацію. Далі дані клієнтів учасники передавали своїм спільникам. А ті, в свою чергу, переводили гроші з карток на рахунки, які були відкриті на підставних осіб

Фото: ГУ НП у Херсонській обл.

Фото: ГУ НП у Херсонській обл.

Отримані гроші розподілялися між усіма учасниками групи. Крім того, вони підшукували жителів Херсона та Мелітополя, які за окрему плату погоджувалися відкривати рахунки на своє ім'я.

"Спецоперація по затриманню учасників групи готувалася довго і ретельно. Встановлювалися зв'язки злочинців, збиралася необхідна доказова база, використовувалися всі можливі слідчо-оперативні заходи. Затримували злочинців одночасно в Херсоні і в Запорізькій області. Під час обшуків було також вилучено зброю та наркотики", - сказав начальник Головного управління Національної поліції у Херсонській області Артур Мєріков.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва недалеко від автозаправки зловмисники пограбували чоловіка, витягнувши з машини "Хюндай" сумку з 350 тис. доларів та зброєю.