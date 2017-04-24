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У Херсоні затримали організаторів наркобізнесу, які щодня заробляли по 100 тис. грн

Оперативники спецслужби затримали одного з організаторів при спробі продажу 150 мілілітрів концентрованого опію
У Херсоні СБУ разом з поліцією припинили діяльність наркоугруповання, організатори якого реалізовували у регіоні важкі наркотики.
У Херсоні затримали організаторів наркобізнесу, які щодня заробляли по 100 тис. грн Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомляють в СБУ.

Правоохоронці встановили, що двоє наркоділків закуповували великими обсягами товар в інших регіонах України. Зловмисники реалізовували наркотики дрібнооптовими партіями через мережу дилерів. За інформацією СБУ, щоденна виручка наркоторгівців сягала майже 100 тис. грн.

Оперативники спецслужби затримали одного з організаторів при спробі продажу 150 мілілітрів концентрованого опію. Під час обшуків у зловмисника та його спільника правоохоронці вилучили додаткові докази здійснення протиправної діяльності.

Одному із затриманих повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Щодо другого зловмисника ‒ вилучені у нього наркотики направлені на експертизу, після чого його діям буде надано правову оцінку.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби припинили ввезення великої кількості таблеток Subutex з вмістом опіатів. Ввезти таблетки в Україну, намагалися громадяни України, які ховали їх, зокрема, під водійським сидінням.

 
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24 04 2017 14:56
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