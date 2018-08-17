У Херсоні жінка упала у квартиру до сусідів внаслідок обвалу тераси Медики констатували у постраждалої травму спини

У Херсоні у житловому будинку на вулиці Театральній жінка провалилась у квартиру до сусідів після руйнування будівельних конструкцій з тераси даху третього поверху.

Фото: unian.ua

Медики оглянули постраждалу, після чого рятувальники на м’яких ношах доставили жінку до карети швидкої допомоги, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Попередньо медики констатували у постраждалої травму спини. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості. Раніше, у Житомирі в багатоквартирному житловому будинку обвалилася стеля.

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