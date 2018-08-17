НОВИНИУ Херсоні у житловому будинку на вулиці Театральній жінка провалилась у квартиру до сусідів після руйнування будівельних конструкцій з тераси даху третього поверху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні жінка упала у квартиру до сусідів внаслідок обвалу тераси
Медики констатували у постраждалої травму спини
Фото: unian.ua
Медики оглянули постраждалу, після чого рятувальники на м’яких ношах доставили жінку до карети швидкої допомоги, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Попередньо медики констатували у постраждалої травму спини. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.
Раніше, у Житомирі в багатоквартирному житловому будинку обвалилася стеля.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 08 2018 12:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими