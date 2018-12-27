У Херсоні зібрали понад 21 тисячу підписів за відставку мера

У Херсоні під час оголошеної у листопаді 2018 року громадськими активістами кампанії за відставку міського голови Володимира Миколаєнка було зібрано за його відставку протягом місяця загалом 21 тис. 324 підписи жителів міста - при запланованих не менше 40 тис. підписів.

Про це поінформував у четвер на прес-конференції у Херсоні голова ініціативної групи щодо відкликання міського голови, адвокат, координатор громадянського руху "Хвиля" Олександр Тарасов, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні ми зібрали (за відставку мера Херсона - ред.) 21 тис. 324 підписи. Це більше половини від необхідної кількості. Підписи поставили найактивніша частина громадян (міста - ред.), які відкрито заявили про свою незгоду з політикою міської влади", - розповів Тарасов.

Відкликати міського голову Миколаєнка активісти вирішили шляхом збору підписів виборців, жителів міста, і передачі бланків з підписами до територіальної виборчої комісії. Відповідно до вимог законодавства, протягом місяця голосів за відставку треба було зібрати більше, ніж віддали на виборах за переможця. Відтак було заплановано зібрати за відставку мера, за якого на минулих виборах проголосували 37 тис. виборців, не менше 40 тис. голосів. І хоча цього зробити не вдалося, активісти вважають досягнутий результат успішним для громади і тривожним сигналом для міської влади.

"Ми вважаємо, що ці 21 тис. людей, які поставили свої підписи - це такий дуже важливий тривожний дзвіночок саме для місцевої влади. Бо за міського голову проголосували 37 тис. херсонців. І на сьогодні більше ніж 21 тис. херсонців висловили те, що вони хочуть, щоб мер пішов у відставку. Як мінімум, міському голові варто замислитись над цим", - сказав Тарасов.

Як він зазначив, Херсон став першим містом України, де громадськістю, яка спиралася лише на власні сили, було випробувано на практиці можливість реалізації діючого в Україні законодавства щодо відкликання міського голови за місцевою ініціативою. При цьому, за словами голови ініціативної групи, були виявлені слабкі сторони цього законодавства, і зокрема, щодо тривалості часу, який виділяється на збір підписів за відставку.

"Закон побудований таким чином, що він обмежує можливість саме громади, а не олігархічних кланів щодо відкликання міського голови. Для нас на практиці стало дивним, що на відкликання міського голови надається 30 днів, хоча на чергові вибори н надається 90 днів, а на позачергові - 60 днів. Ми реально відчули на собі те, що нам не вистачає часу, щоб організувати силами громади, а не певних олігархічних структур, збір підписів", - наголосив активіст.

Поштовхом до початку громадської кампанії за відставку Херсонського міського голови Миколаєнка став колапс із маршрутними пасажирськими перевезеннями, що виник у місті у черговий раз у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 5 листопада херсонська влада ухвалила рішення підвищити вартість проїзду в маршрутці на дві гривні - з 4 грн до 6 грн. Рішення було оскаржено в суді, і він наказав повернути старий тариф до прийняття рішення по суті. Це не влаштувало перевізників, і в результаті одні не випустили свої машини на маршрути взагалі, інші виїхали, але користуючись колапсом, беруть за проїзд не по 4 або 6, а по 8 гривень.

Комунальний громадський транспорт - тролейбуси і автобуси - з таким навантаженням не може впоратися.

Додамо, що вранці 19 листопада декілька сотень жителів міста зібралися перед будівлею міськради, щоб протестувати через підвищення вартості проїзду у маршрутках.