У Херсонській області виділили землю під сервісні зони на межі з Кримом
Про це повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, пише "Крим.Реаліі".
Найближчим часом очікується рішення від Кабінету міністрів про виділення коштів на розбудову зон.
"Два з половиною мільйона людей, які щороку проходять через ці пункти пропуску, потребують сервісних послуг. Елементарно, кімнати матері і дитини, аптека, невідкладна швидка допомога і так далі", – сказав Гордєєв.
Також він зазначив, що до планів входить спрощення транспортного сполучення при перетині адмінмежі.
"Потрібно спростити транспортне сполучення, щоб люди спокійно могли планувати перетин і не мати дискомфорту від того, що вони потрапляють з окупованої території на вільну територію. Тут повинна бути територія свободи, і ця свобода повинна бути забезпечена певним сервісом", – заявив Гордєєв.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків