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У Херсонській області виділили землю під сервісні зони на межі з Кримом

У планах побудувати кімнати матері та дитини, аптеку, невідкладну швидку допомогу, спростити транспортне сполучення
У Херсонській області виділили землю та розробили проектну документацію для облаштування сервісних зон на пропускних пунктах на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.
У Херсонській області виділили землю під сервісні зони на межі з Кримом Фото:i.lb.ua

Про це повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, пише "Крим.Реаліі".

Найближчим часом очікується рішення від Кабінету міністрів про виділення коштів на розбудову зон.

"Два з половиною мільйона людей, які щороку проходять через ці пункти пропуску, потребують сервісних послуг. Елементарно, кімнати матері і дитини, аптека, невідкладна швидка допомога і так далі", – сказав Гордєєв.

Також він зазначив, що до планів входить спрощення транспортного сполучення при перетині адмінмежі.

"Потрібно спростити транспортне сполучення, щоб люди спокійно могли планувати перетин і не мати дискомфорту від того, що вони потрапляють з окупованої території на вільну територію. Тут повинна бути територія свободи, і ця свобода повинна бути забезпечена певним сервісом", – заявив Гордєєв.

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17 04 2017 21:30
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