У хлопця, який провів три дні в морі на батуті, розвинувся психічний розлад

У 19-річного юнака з Херсона, який заснув на батуті і приплив до берегів анексованого Криму, після повернення додому виявили психічний розлад.

У родині хлопця вважають, що його розлад ‒ це результат морської "подорожі", перевтоми і стресу.

Дід Михайла - Анатолій Дорошенко - каже, що онук опинився у відкритому морі "не просто так"

"Хтось, напевно, навмисне, це слідчий має з'ясувати, слідство пройти... Мені здається, там злочин, його спеціально відштовхнули, пустили за течією, і він поплив", ‒ вважає Анатолій Дорошенко, повідомляє портал "Радіо Свобода".

З анексованого Криму юнак на материкову частину України діставався приблизно тиждень.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, аби передати Михайла на материкову Україну, треба було провести прикордонно-представницьку зустріч, адже росіяни вважають Крим російським.

"Ми не можемо її провести на адмінкордоні з окупованим Кримом, тому що таким чином ми визнаємо право росіян на Крим, тому що там немає межі. Тому проводити прикордонно-представницьку зустріч ми можемо на тій ділянці кордону, яка нам підконтрольна. Так, у цьому випадку обраний найближчий пункт пропуску", - сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Кордон хлопцю та його матері, яка приїхала до нього у Крим, вдалося перетнути в Луганській області через підконтрольний Україні пункт "Мілове".

Зазначається, що через Харків і Дніпро мати з сином дісталися до Херсона. Весь цей час, як каже матір Оксана, Михайло практично не спав, у нього боліла голова і трималася температура.

"Ми приїхали додому, думали вилікуємо вдома, коли стіни рідні. Тому я і забрала його в Зеленівку до рідних, там велика в нас родина. А він встає, не спить, він не може спати, починає збиратися, ходити, ключі бере, що треба йому їхати, від'їжджати кудись", ‒ сказала мати.

Нагадаємо, 8 серпня підконтрольна Росії прикордонна служба Криму повідомила про порятунок 18-річного жителя Херсонської області на ім'я Михайло Дорошенко, якого віднесло в море на надувному батуті.

Розташувавшись на надувному батуті біля берега і прокинувшись наступного ранку, Дорошенко виявив, що перебуває у відкритому морі. Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, без води і їжі.