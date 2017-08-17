У хлопця, який провів три дні в морі на батуті, розвинувся психічний розлад
У родині хлопця вважають, що його розлад ‒ це результат морської "подорожі", перевтоми і стресу.
Дід Михайла - Анатолій Дорошенко - каже, що онук опинився у відкритому морі "не просто так"
"Хтось, напевно, навмисне, це слідчий має з'ясувати, слідство пройти... Мені здається, там злочин, його спеціально відштовхнули, пустили за течією, і він поплив", ‒ вважає Анатолій Дорошенко, повідомляє портал "Радіо Свобода".
З анексованого Криму юнак на материкову частину України діставався приблизно тиждень.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, аби передати Михайла на материкову Україну, треба було провести прикордонно-представницьку зустріч, адже росіяни вважають Крим російським.
"Ми не можемо її провести на адмінкордоні з окупованим Кримом, тому що таким чином ми визнаємо право росіян на Крим, тому що там немає межі. Тому проводити прикордонно-представницьку зустріч ми можемо на тій ділянці кордону, яка нам підконтрольна. Так, у цьому випадку обраний найближчий пункт пропуску", - сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
Кордон хлопцю та його матері, яка приїхала до нього у Крим, вдалося перетнути в Луганській області через підконтрольний Україні пункт "Мілове".
Зазначається, що через Харків і Дніпро мати з сином дісталися до Херсона. Весь цей час, як каже матір Оксана, Михайло практично не спав, у нього боліла голова і трималася температура.
"Ми приїхали додому, думали вилікуємо вдома, коли стіни рідні. Тому я і забрала його в Зеленівку до рідних, там велика в нас родина. А він встає, не спить, він не може спати, починає збиратися, ходити, ключі бере, що треба йому їхати, від'їжджати кудись", ‒ сказала мати.
Нагадаємо, 8 серпня підконтрольна Росії прикордонна служба Криму повідомила про порятунок 18-річного жителя Херсонської області на ім'я Михайло Дорошенко, якого віднесло в море на надувному батуті.
Розташувавшись на надувному батуті біля берега і прокинувшись наступного ранку, Дорошенко виявив, що перебуває у відкритому морі. Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, без води і їжі.
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