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У Хмельницькій області поїзд збив хлопця в навушниках

Молодий чоловік помер на місці від отриманих травм
У Хмельницькій області вантажний поїзд на смерть збив хлопця.
У Хмельницькій області поїзд збив хлопця в навушниках Фото: biz.nv.ua

Трагедія сталася вдень напередодні, 9 жовтня, повідомили в обласній поліції.

За даними правоохоронців, поїзд сполученням Козятин-Здолбунів збив на смерть 20-річного місцевого жителя, який переходив дорогу, не дотримуючись заходів безпеки - у навушниках. Від отриманих травм юнак помер на місці.

Нагадаємо, 3 жовтня у Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" насмерть збив одразу двох чоловіків.

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10 10 2017 23:19
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