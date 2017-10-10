У Хмельницькій області поїзд збив хлопця в навушниках Молодий чоловік помер на місці від отриманих травм

У Хмельницькій області вантажний поїзд на смерть збив хлопця.

Фото: biz.nv.ua

Трагедія сталася вдень напередодні, 9 жовтня, повідомили в обласній поліції. За даними правоохоронців, поїзд сполученням Козятин-Здолбунів збив на смерть 20-річного місцевого жителя, який переходив дорогу, не дотримуючись заходів безпеки - у навушниках. Від отриманих травм юнак помер на місці. Нагадаємо, 3 жовтня у Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" насмерть збив одразу двох чоловіків.

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