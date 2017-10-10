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У Хмельницькій області поїзд збив хлопця в навушниках
Молодий чоловік помер на місці від отриманих травм
Фото: biz.nv.ua
Трагедія сталася вдень напередодні, 9 жовтня, повідомили в обласній поліції.
За даними правоохоронців, поїзд сполученням Козятин-Здолбунів збив на смерть 20-річного місцевого жителя, який переходив дорогу, не дотримуючись заходів безпеки - у навушниках. Від отриманих травм юнак помер на місці.
Нагадаємо, 3 жовтня у Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" насмерть збив одразу двох чоловіків.
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10 10 2017 23:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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