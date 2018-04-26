У Хмельницькій області в школі сталася пожежа
"По прибуттю на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхової будівлі школи. З огляду на пізнє виявлення і повідомлення про загорання, а також незадовільний стан доріг і значну відстані до місця події, на момент прибуття підрозділів площа пожежі склала 120 кв. м", - йдеться в повідомленні Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
Відзначається, що через годину після надходження сигналу про загоряння пожежу ліквідували.
"У результаті пожежі пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 120 кв. м, шкільне приладдя. Нещасних випадків на пожежі не було", - відзначили рятувальники.
Причина загоряння встановлюється. Всього для ліквідації пожежі було залучено 18 рятувальників і 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, що в Чернігові виникла пожежа в побутовому приміщенні одного з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор".
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