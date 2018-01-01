У Хмельницькій області водій на переході збив матір з дворічною дитиною і втік: жінка загинула
За іншою інформацією, жінка з дитиною знаходилися на тротуарі, повідомляє Сайт міста Шепетівка з посиланням на інформацію поліції. Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії. 21-річна жінка загинула на місці, дитина знаходиться в реанімації.
Поліція розшукує водія.
"За словами свідків, трагедія сталася прямо на очах чоловіка. Машина мчала з такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки. За попередньою інформацією, чоловік зараз знаходиться біля дочки. Її відправляють до Хмельницького щоб переконатися, чи немає внутрішнього крововиливу, адже у черепі тріщина", – йдеться в повідомленні.
Фото: shepetivka.com.ua
Нагадаємо, відсьогодні максимальна швидкість руху в населених пунктах України становить 50 км/год.
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