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У Хмельницькій області водій на переході збив матір з дворічною дитиною і втік: жінка загинула

Трагедія сталася на очах у батька дитини
У місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході 21-річну жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. Мати загинула, а дитина перебуває в лікарні.
У Хмельницькій області водій на переході збив матір з дворічною дитиною і втік: жінка загинула Фото: shepetivka.com.ua

За іншою інформацією, жінка з дитиною знаходилися на тротуарі, повідомляє Сайт міста Шепетівка з посиланням на інформацію поліції. Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії. 21-річна жінка загинула на місці, дитина знаходиться в реанімації.

Поліція розшукує водія.

"За словами свідків, трагедія сталася прямо на очах чоловіка. Машина мчала з такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки. За попередньою інформацією, чоловік зараз знаходиться біля дочки. Її відправляють до Хмельницького щоб переконатися, чи немає внутрішнього крововиливу, адже у черепі тріщина", – йдеться в повідомленні.


Фото: shepetivka.com.ua

Нагадаємо, відсьогодні максимальна швидкість руху в населених пунктах України становить 50 км/год.

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01 01 2018 23:30
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