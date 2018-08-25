CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Хмельницькому на речовому ринку "ДАРСОН" у суботу вранці сталася пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Хмельницькому горів ринок
Унаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска
Фото: dsns.gov.ua
"25 серпня о 07:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницькому на речовому ринку "ДАРСОН" по вул. Львівське шосе сталася пожежа торгівельних кіосків", - повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.
Пожежу загальною площею 80 кв.м локалізовано о 7:25 та ліквідовано о 7:30.
Унаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає. Ймовірна причина та збитки встановлюються.
Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 08 2018 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
No articles