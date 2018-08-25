У Хмельницькому горів ринок

Унаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска

У Хмельницькому на речовому ринку "ДАРСОН" у суботу вранці сталася пожежа.

"25 серпня о 07:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницькому на речовому ринку "ДАРСОН" по вул. Львівське шосе сталася пожежа торгівельних кіосків", - повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежу загальною площею 80 кв.м локалізовано о 7:25 та ліквідовано о 7:30.

Унаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає. Ймовірна причина та збитки встановлюються.

Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.