У Хмельницькому поліція застрелили чоловіка, який поранив трьох людей

Сьогодні вранці у Хмельницькому патрульні застосували зброю під час затримання порушника.

"Близько 8:30 у Хмельницькому відбулася стрілянина. На місці події загинув чоловік 1970 р.н.", - розповів прес-секретар служби патрульної поліції в Хмельницькому Роман Мартинюк, - повідомляє УНН.

За його словами, на перехресті вулиць Кам'янецької та Тернопільської назустріч екіпажу патрульної поліції, який їхав в управління на перезмінку, вибіг невідомий і попросив їх зупинитися.

"Коли патрульні вийшли зі службового автомобіля, з двору вибіг чоловік, у руках якого був предмет, схожий на заточку. Обличчя чоловіка було закривавлене. Побачивши поліцейських, він почав бігти на них", - розповів Мартинюк.

За словами свідків, цей громадянин нападав на людей у дворі одного з будинків. Люди намагалися самостійно затримати його, але їм це не вдалося. Тоді вони побачили екіпаж патрульних і звернулися по допомогу.

"Оцінивши небезпечну ситуацію, один з поліцейських зробив попереджувальний постріл із табельної зброї в повітря. Після цього чоловік не зупинився і почав далі рухатися на співробітників поліції. Тоді пролунав ще один постріл, куля влучила в ногу нападника. Однак він упав і далі продовжував йти на поліцейських. Патрульні намагалися його затримати, після невдалої спроби застосували ще раз табельну зброю", - розповів Мартинюк.

На місце події викликали медиків швидкої допомоги. Тіло чоловіка перенесли в карету швидкої, де він помер.

Спікер Нацполіції у Хмельницькій області Інна Гелега в ефірі "112 каналу" розповіла, що чоловік поранив трьох людей.

"Чоловік поранив трьох людей. Першою стала медсестра психоневрологічного диспансеру. Дорогою він поранив ще двох жінок. Свідком цих поранень став перехожий, який і зупинив патруль", - повідомила вона.

Одна з поранених жінок відмовилася від госпіталізації, іншим надано медичну допомогу.

Розпочато кримінальне провадження за ст.115 (замах на вбивство) і ст.345 (погроза або насильство проти співробітника правоохоронних органів). Оцінку дій патрульних даватиме прокуратура.

Раніше прокуратура міста Києва направила до столичного Голосіївського районного суду обвинувальний акт проти співробітника патрульної поліції Сергія Олійника, якого підозрюють в умисному вбивстві 17-річного підлітка під час переслідування автомобіля BMW.

У листопаді прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульного Сергія Олійника за фактом погоні зі стрільбою в ніч на 7 лютого.

Нагадаємо, що 7 лютого київські патрульні 20 хвилин переслідували 4 хлопців на BMW, в ході погоні відкрили вогонь і застрелили 17-го пасажира авто. В цілому поліцейський випустив дві обойми з табельного пістолета, зробивши 25 з 28 пострілів. По BMW з трьох пістолетів поліцейські здійснили 37 пострілів. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо поліцейських.

Провадження розпочато за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу - перевищення службових повноважень співробітником правоохоронних органів, яке призвело до тяжких наслідків. Паралельно розпочато провадження за ст. 345 КК - насильство стосовно співробітника правоохоронного органу.

Голова МВС Арсен Аваков та керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе виступили з заявами про підтримку поліцейських, які застосували зброю в Києві, внаслідок чого загинула людина.

Проти водія BMW порушили кримінальну справу за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.