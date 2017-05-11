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У Хмельницькому сутичка завершилася стріляниною: п'ятеро поранених

Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання
У центрі Хмельницького між двома групами осіб сталася сутичка зі стріляниною, внаслідок якої поранень зазнали п'ятеро осіб.
У Хмельницькому сутичка завершилася стріляниною: п Фото: hm.npu.gov.ua

"В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення", - повідомляє облуправління Нацполіції. 

Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.

Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та пошкоджено автомобіль "BMW". 

За фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч.2 та ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб  із застосуванням зброї), та за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада четверо невідомих у масках обстріляли з пістолета і пограбували вантажівку на автошляху Київ – Чернігів.

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05 11 2017 12:17
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