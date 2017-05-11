У Хмельницькому сутичка завершилася стріляниною: п'ятеро поранених
"В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення", - повідомляє облуправління Нацполіції.
Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.
Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та пошкоджено автомобіль "BMW".
За фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч.2 та ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї), та за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Нагадаємо, що ввечері 1 листопада четверо невідомих у масках обстріляли з пістолета і пограбували вантажівку на автошляху Київ – Чернігів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа