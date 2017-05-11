У Хмельницькому сутичка завершилася стріляниною: п'ятеро поранених

Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання

У центрі Хмельницького між двома групами осіб сталася сутичка зі стріляниною, внаслідок якої поранень зазнали п'ятеро осіб.

"В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення", - повідомляє облуправління Нацполіції.

Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.

Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та пошкоджено автомобіль "BMW".

За фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч.2 та ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї), та за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада четверо невідомих у масках обстріляли з пістолета і пограбували вантажівку на автошляху Київ – Чернігів.