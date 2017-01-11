У Хмельницькому врятували 38 дітей внаслідок пожежі у центрі реабілітації
Пожежа виникла за адресою вул. Конєва.
"Прибувши за вказаною адресою, надзвичайники разом з персоналом об'єкта евакуювали дітей і приступили до гасіння пожежі в актовому залі, який на той момент розповсюдився на площу 50 кв. м", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Фото: ДержНС
Рятувальникам вдалося вивести з будівлі 38 дітей і персонал. Всі були доставлені до найближчого дитячого закладу. Пожежу ліквідували о 21:42. Внаслідок події ніхто не постраждав. На даний момент з'ясовуються причини.
Фото: ДержНС
Зазначимо, що директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик" є Григорій Черпіта. Станом на 2016 рік в Центрі перебувало 40 дітей віком від 3 до 18 років.
Фото: ДержНС
Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.
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