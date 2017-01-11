У Хмельницькому врятували 38 дітей внаслідок пожежі у центрі реабілітації

Діти і персонал були доставлені до найближчого дитячого закладу

У Хмельницькому загорівся Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик", рятувальникам вдалося загасити пожежу та врятувати 38 дітей.

Пожежа виникла за адресою вул. Конєва.

"Прибувши за вказаною адресою, надзвичайники разом з персоналом об'єкта евакуювали дітей і приступили до гасіння пожежі в актовому залі, який на той момент розповсюдився на площу 50 кв. м", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДержНС

Рятувальникам вдалося вивести з будівлі 38 дітей і персонал. Всі були доставлені до найближчого дитячого закладу. Пожежу ліквідували о 21:42. Внаслідок події ніхто не постраждав. На даний момент з'ясовуються причини.

Фото: ДержНС

Зазначимо, що директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик" є Григорій Черпіта. Станом на 2016 рік в Центрі перебувало 40 дітей віком від 3 до 18 років.

Фото: ДержНС

Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.