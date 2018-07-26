У Хмельницькому за рішенням суду зупинено 95 ліфтів

Під час перевірки було виявлено численні порушення правил експлуатації

Хмельницький окружний адміністративний суд зупинив 95 ліфтів в обласному центрі через порушення правил експлуатації.

"Під час перевірки ліфтів, які знаходяться на балансі комунального підприємства "Керуюча муніципальна компанія "Південно-Західна", фахівці управління Держпраці в Хмельницькій області виявили порушення, які можуть завдати шкоди життю і здоров'ю людей", - повідомляють на сайті Держслужби з питань праці.

Встановлено, що після завершення граничного терміну експлуатації ліфтів підприємство не провело техогляд і не отримало дозволів на експлуатацію.

У зв'язку з цим Держпраці звернулося з позовом до окружного адмінсуду.

"Підприємство не надало суду доказів усунення всіх виявлених порушень, зафіксованих в акті перевірки. Своїм рішенням суд зупинив експлуатацію пасажирських ліфтів до повного усунення порушень", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Деснянському районі міста Києва в під'їзді однієї з багатоповерхівок обірвався ліфт.