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У Хмельницькому жінка намагалася продати двох своїх дітей за $35 тисяч

Дітей передано до поліцейського підрозділу у справах дітей для подальшої передачі у дитячий притулок
У Хмельницькому мати трьох дітей мала намір продати двох старших за $35 тисяч доларів та зізналася, що молодшу дитину вона планувала продати за півроку.
У Хмельницькому жінка намагалася продати двох своїх дітей за $35 тисяч Фото: npu.gov.ua

"Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей і веде асоціальний спосіб життя. У зв'язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав. Однак зловмисниця, щоб випередити органи опіки вирішила продати дітей за 35 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області. 

Поліція затримала фігурантку при отриманні коштів за своїх старших дітей: 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Запорізькій області жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою єдину дитину-інваліда.

 
 
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21 06 2018 10:57
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