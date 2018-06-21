CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Хмельницькому мати трьох дітей мала намір продати двох старших за $35 тисяч доларів та зізналася, що молодшу дитину вона планувала продати за півроку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Хмельницькому жінка намагалася продати двох своїх дітей за $35 тисяч
Дітей передано до поліцейського підрозділу у справах дітей для подальшої передачі у дитячий притулок
Фото: npu.gov.ua
"Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей і веде асоціальний спосіб життя. У зв'язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав. Однак зловмисниця, щоб випередити органи опіки вирішила продати дітей за 35 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області.
Поліція затримала фігурантку при отриманні коштів за своїх старших дітей: 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, в Запорізькій області жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою єдину дитину-інваліда.
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